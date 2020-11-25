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'ten son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı...

Son dakik haberine göre polisi, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Polisler ayrıca fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yaptı. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:01 Son Güncelleme: 25.11.2020 10:15 ABONE OL
Gaziantep'ten son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

SON DAKİKA: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yapan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet şok cihazı, 1 adet dipçiksiz yarı otomatik tüfek ve 11 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep'ten son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı...
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