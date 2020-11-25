Gaziantep'ten son dakika haberi! Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı...

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

SON DAKİKA: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yapan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet şok cihazı, 1 adet dipçiksiz yarı otomatik tüfek ve 11 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.