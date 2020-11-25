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Gölcük’ten ’a 300 kitap bağışı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençler için Yomra Çınarlı Mahallesi’nde kurulan kütüphaneye; 300 kitap bağışında bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:07 ABONE OL
Gölcük’ten Trabzon’a 300 kitap bağışı

Tarih öğretmeni olan ve aynı zamanda çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yapan Bahaettin Kabahasanoğlu, Mersin İl Turizm Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra, Trabzon Yomra Çınarlı Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurduğu sosyal merkezde, gençlere kitap sevgisini aşılamak için kütüphane kurmak için kolları sıvadı.

Kütüphanesini, kitap bağışlarıyla zenginleştirmek isteyen Kabahasanoğlu'na bir destek de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den geldi. Başkan Sezer; Yomra'ya 300 kitap gönderdi. Bu bağıştan çok mutlu olan Kabahasanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Sezer'e teşekkür etti.

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Gölcük’ten Trabzon’a 300 kitap bağışı
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