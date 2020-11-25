Hatice Şimşek'in katil zanlısı hakim karşısına çıktı! Mahkemede kan donduran ifadeler

S.A. da, olay günü eğlence merkezinde Gökhan Ç. ve Hatice Şimşek arasında ufak bir tartışma yaşandığını belirterek, daha sonra hep birlikte Gökhan Ç'nin evine gittiklerini, burada Ümran Ç'nin eve gitmek istemesi üzerine tartışma çıktığını kaydetti. S.A., "Gökhan önce Ümran'ı, sonra Hatice'yi itti. Komşuların rahatsız olması üzerine parka gitmeyi teklif ettim. Ümran bana gitmemi söyledi. Bende mahallenin biraz ötesinde dolandım. Sonra Gökhan bana telefon açtı ve 'ben ikisini dövdüm' dedi. Daha sonra ben eve gittim ve Ümran'ı sakinleştirdim ve oradan ayrıldık" dedi.





"KARDEŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Şikayetinin devam ettiğini ifade eden Hatice Şimşek'in ağabeyi Ömer Şimşek ise kardeşinin öldüğünü sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi. Şimşek, "Olaydan önce arife günü Hatice bize geldi. Ben babamların üst katında yaşıyorum. Hatice'de babamların evine gelmişti. Hatta Hatice'yle onun kendi odasında biraz konuştuk. Kendisiyle herhangi bir tartışma yaşamadım. Hatice'yi darp da etmedim. Bayramın 1. günü de babamlardaydı. Ben Gökhan Ç. ile birlikte yaşadığını bile bilmiyordum. Kız arkadaşıyla kalıyor diye biliyordum. Ben Gökhan'la Hatice'yi dövsem, Hatice'yi bir daha onun yanına asla göndermezdim" ifadelerini kullandı.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Gökhan Ç'nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.