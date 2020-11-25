Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2018'de imam nikahı ile evlendiği Bayram Çelik'ten şiddet görünce annesi ve üvey babasının yanında yaşamaya başlayan Hacer Çelik (26), eşinin bombalı tuzağından son anda kurtuldu.Evlendiği günden beri şiddet gördüğünü söyleyen Hacer Çelik, yaşadıklarını SABAH'A anlattı:Yaklaşık bir yıl önce kızımın doğumundan sonra cezaevine girdi. Pandemi sürecinde evdeydi. Sonra gidip teslim olmamış polisler yakaladı. O gece zaten biz kavga etmiştik. Annemlerin yanına geldim.Daha sonra cezaevine gidip ayrılmak istediğimi söyledim. Kabul etmedi. 3-4 ay cezaevinde kaldı. 3 ay önce cezaevinden çıktığı günden itibaren telefonla tehdit etmeye başladı. "Kan dökülür, sizi felç bırakırım, yiyecek ekmek bulamazsınız" gibi sürekli tehdit edildik ailecek. Hayatı bize zehir etti.Ardından evi ve arabayı yaktı, evi kurşunladı. Daha sonra polisler güvenliğim için beni kadın sığınma evine götürdüler. Ben sığınma evindeyken evin bahçesine uyuşturucu saklamış, sonra da polisi arayarak ihbar etmiş. Sonra yakalamışlar.Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakmış. Ben tekrar eve geldikten sonra bu olay oldu. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. İçerden çıkarsa yine aynı şeyleri yapacak, bize rahat vermeyecek. korkuyoruz. Hepimizin canı tehlikede.Hiçbir kadın şiddete sessiz kalmamalı. Erkeklerin "Değişiriz" dediğine inanmasınlar. Bugün yapan yarın yine yapar.Üvey baba Erdal Yaprakkaya, "Evimizin kapısına el bombalı tuzak kurmuş. Balkona çıktığımızda siyah giyimli birinin kaçtığını gördüm. Baktım Bayram. Polisi aradık. El feneriyle balkondan bahçeyi kontrol ederken kapıyla balkon demiri arasında tel gördük, ortasında da bomba bağlı.Kendi çocuğunun sütü bitmişti. Hacer süt almaya gidecekti. Sokağa çıkma yasağı olduğu için gitmediler. Hem çocuğu hem de Hacer ölecekti. Böyle bir vicdansızlık olmaz" dedi.