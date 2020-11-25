Hepsi evinden çıktı! Tam 658 parça!

İstanbul Kaçakçılık Polisleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Belgesinin süresi dolan bir koleksiyonerin adresinde 658 parça tarihi eser bulundu. Operasyonda bir gerçek timsah başı da bulundu.

"Tarihi Eser" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Koleksiyonerlik yapan ve belgesinin süresi dolan şüpheli C.D.'nin İstanbul Beykoz'da bulunan ikamet adresinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit eden İstanbul Kaçakçılık Polisleri adrese baskın yaptı.

Bizans, Roma ve Osmanlı başta olmak üzere farklı dönemlere ait 658 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda bir gerçek timsah başı da bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler arasında bronz ok uçları, mızrak uçları, mimari parçalar, heykel başları, heykel parçaları, sikkeler, gözyaşı şişeleri, amforalar ve pişmiş toprak kap ile parçaları olduğu belirtildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilen tarihi eserlerin Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve detaylı bir şekilde incelemeye alınacakları belirtildi.