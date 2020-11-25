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Hırsızlık şüphelilerini, filyasyon ekibi gibi davranan jandarma yakaladı

’un Akçaabat ilçesinde, 2 hırsızlık şüphelisi saklandıkları evde, filyasyon ekibi gibi davranan Jandarma Suç ve Araştırma Timi () tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 15:43 ABONE OL
Hırsızlık şüphelilerini, filyasyon ekibi gibi davranan jandarma yakaladı

İlçeye bağlı Mersin Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce gelen hırsızlık ihbarları üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri harekete geçerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin Aydın Y. (43) ve Ali K. (46), olduğunu, ilçede bir evde saklandıklarını tespit etti. JASAT ekibi, şüphelilerin kaçmaması için filyasyon ekibi gibi davrandı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskında, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birçok hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hırsızlık şüphelilerini, filyasyon ekibi gibi davranan jandarma yakaladı
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