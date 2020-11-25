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Son dakika haberi! otobüsünde hareketli dakikalar! Görüntü çeken yolcu indirildi!

İstanbul'da vaka sayılarının yükselmesine rağmen toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk sorunu bir türlü çözülemiyor. GElen son dakika haberine göre, bir otobüsünde çekilen görüntüler otobüs içindeki yoğunluğu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul'da İETT otobüslerinde yaşanan yoğunluktan dolayı tedbirleri hiçe sayıldı. Yaşanan yoğunluğu görüntüleyen bir yolcuya diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Son dakika haberinin görüntüleri ve detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:00 Son Güncelleme: 25.11.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika haberi! İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Görüntü çeken yolcu indirildi!

Son dakika! İstanbul'da sırt sırta gidilen otobüs yolcuğu tepkilere neden oldu. İstanbul'da vaka sayılarının ciddi bir tırmanışta olduğu bu süreçte otobüs içindeki yoğunluk görüntüleri tepkilere neden oldu.

İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hatında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi.

Son Dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde skandal görüntüler | Video

Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.

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Son dakika haberi! İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Görüntü çeken yolcu indirildi!
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