İlk hediyesi: Hiç görmediği şehit babasından!

Mardin'in Ömerli ilçe kırsalında 4 Eylül 2019 günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehadetinden sonra vasiyeti üzerine doğan kızına "İkranur"ismi verilen kızına ilk hediyesi de babasından oldu.

Evde bir yaşını dolduran kızı için doğum günü kutlaması yapan anne Fatma Acar, İkranur'a babasının şehit olmadan önce aldığı oyuncak bebeği hediye etti. Acar ailesini yalnız bırakmayan yakınları ve şehit Acar'ın silah arkadaşları da İkranur için pasta yaptırarak ilk doğum gününü kutladılar.

Eşini kaybettiğimde 7 aylık hamile olduğunu dile getiren Acar, "Eşim şehit olmadan önce kızımızın adını İkranur koymak istiyordu. Ben de onunu emanetine onun vasiyeti doğrultusunda İkranur adını verdim. İkranur demek Mehmet demek. Şehit düşmeden önce eşim kızımıza bir bebek almıştı. Bebeğin saçlarını bile kendi örmüştü. Bu bebeği babasının doğum günü hediyesi olarak verdim. Ona hem anne hem baba olacağım" dedi.

Daha sonra kızı ile birlikte eşinin mezarını ziyaret eden Anne Acar, "Bugün 1 yaşında ve doğum günü. Eşimin şu an kızımı gördüğüne eminim. Babası olsaydı içimizdeki bu burukluk olmayacaktı. Hiçbir zaman babasının şefkatini veremem ama o bana şehidimin emaneti. En güzel emanet ve benim için çok değerli" diye konuştu.