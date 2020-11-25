Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber! Ayyüce Çınar ikinci kez kansere yakalanmıştı

İrem 'dan acı haber! Ayyüce Çınar ikinci kez kansere yakalanmıştı

'da ikinci kez kansere yakanan İrem 'dan acı haber geldi. gibi çok genç yaşta kanser hastalığı ile savaşan Ayyüce Çınar yaşam mücadelesini kaybetti.Geçtiğimiz yıl “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını veren Ayyüce, Neclican Tay'ı kendine örnek alıp yaşam mücadelesini hiç bırakmamıştı. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan Ayyüce'den acı haber geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:19 Son Güncelleme: 25.11.2020 11:39 ABONE OL
İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber! Ayyüce Çınar ikinci kez kansere yakalanmıştı

Adana'da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz" mesajını vermişti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi.

HAYAT ENERJİSİNİ HİÇ KAYBETMEDİ

Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz" mesajını vermişti.

Neslican Tay ölüm yıldönümünde anılıyor! Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Kanserle savaşan Ayyüce Çınar hayatını kaybetti!

ARKADAŞINA GÖNDER
İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber! Ayyüce Çınar ikinci kez kansere yakalanmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA