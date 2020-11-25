Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:48 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:54 ABONE OL
İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Milyonluk kabloyu böyle çaldılar! Odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler | Video

Son dakika haberi: İzmir'deki bu siteyi suç yuvasına çevirmişler! Kentin en zenginleri gelip...

ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA