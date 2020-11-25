İzinsiz kazıya jandarma engeli

Adıyaman'da jandarma ekiplerine bildirilen izinsiz kazı önlendi. Jandarma'nın gelen ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyon neticesinde 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesindeki kaçak kazıya ilişkin Adıyaman Valiliği açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 5 şüphelinin suçüstü yakalandığı ve kazı yaptığı bölgede yapılan aramada 1 üç boyutlu el detektörü, 1 kürek, 1 kazma ve 2 adet balyoz ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlarca yürütüldüğü öğrenildi.