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Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada izinsiz define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:27 ABONE OL
Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı

Nurhak İlçesi Ağcaşar Mahallesinde A.T. (34), K.D. (44), A.A.T. (21) ve O.D. (50) isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yapılan takip sonucu 24 Kasım günü harekete geçti

Şüpheli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada yakalayan jandarma olay yerinde yaptığı aramada; bir jeneratör, 3 kırıcı hilti ucu, 2 demir çekiç, bir demir çapa, 30 metre seyyar kablo, 12 basamaklı ip merdiven, bir düz tornavida, 2 el feneri, 4 basamaklı tahta merdiven, 1 metre manivela demiri, 1 çakı, bir spiral, bir matkap ucu temizleyici ahşap, bir odun sobası, 10 metre ip halat, bir hilti çantası ele geçirildi.

Şahısların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekler

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Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı
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