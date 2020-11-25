Jandarma’dan dijital mesaj!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince yürütülen 'Korkma, sinme şiddete dur de projesi' kapsamında sorumluluk sahasında bulunan vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

VATANDAŞLARA VİDEO YOLLANACAK

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Pandemi nedeniyle, vatandaş buluşmalarına ara verildiğinden, çalışmalarını dijital ortama taşındı. Çalışmalar kapsamında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 258 mahallede ikamet eden kadınlara, Kadın Destek Uygulaması olan KADES tanıtım videosu gönderilerek bilgilendirme yapıldı. İlerleyen tarihlerde de aile içi şiddetle mücadele ve çocuk istismarının önlenmesi konularında hazırlanan bilgilendirme videoları vatandaşlara bu yol ile ulaştırılacak.

Jandarma’dan KADES mesajı | Video