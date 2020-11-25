“Kadın Varsa Medeniyet Var”

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kadına yönelik şiddet sorununu ortaya koymak, bu sorunu dünya gündemine taşıyarak çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilen 25 Kasım'da Vali Karaloğlu'da konunun önemine dikkat çekmek amacıyla ilgililerin yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Özellikle kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen ve devam eden çalışmaların üzerinde durulan toplantıda konuyla ilgili verilen eğitimler, KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) uygulaması, erken yaşta ve zorla evlilikler ile sığınma evleri gibi bütün bileşenler enine boyuna ele alındı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde kurum bazında istatistiki verilerin de paylaşıldığı toplantıda eğitimlerin ve çalışmaların sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, toplantı ile Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirileceğini ve yeni bir farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

"BU ŞİDDETE DUR DEMELİYİZ"

"Kadına yönelmiş şiddet aslında insanlığa yönelmiş şiddettir, hayata yönelmiş şiddettir. Kadına yönelmiş şiddetle her yüzleştiğimizde, insan olarak, erkek olarak utanıyoruz. Utanmamız gerekir. Bu şiddete dur demeliyiz. Kim diyecek, diye bakmadan, aileden, çocuktan, gençten, anneden, babadan, çevreden başlayarak… Hepimiz dur demeliyiz. Sorumluluk kimin diye aramadan, insanız sorumluyuz diyerek, kadına karşı şiddetle mücadele etmek zorundayız." şeklinde sözlerine devam eden Karaloğlu, Devlet'in kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hem mağdurların korunması hem de şiddeti uygulayanların cezalandırılması anlamında yasla düzenlemeler yaptığını vurguladı.

Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal bilinci artırarak sorunu eğilmek gerektiğini belirten Karaloğlu, "Bu bilinci geliştirebilirsek meseleyi çözebiliriz. Her erkek aslında bir kadının çocuğu, kadın erkek çocuklarına kadına saygıyı öğretirse bu meseleyi çözebiliriz. Her erkek çocuk bir babanın evladı. Eğer babalar erkek çocuklarına iyi rol model olabilirlerse, biz bu meseleyi çözeriz. Bu konuda toplumsal bilinci artırabiliriz." diyerek bu bilincin aile içerisindeki eğitimle geliştirebileceğini ifade etti.

KADES UYGULAMASI İÇİN ÇAĞRI

Kadının varlığıyla medeniyetin var olabileceğinden ve kadının güçlü olmasıyla medeniyetin güçleneceğinden bahseden Karaloğlu, Diyarbakırlı vatandaşları, kadına yönelik şiddetin, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın gündeminden çıkarılmasına dönük işbirliğine davet etti.

Konuşmasında KADES uygulamasına da değinen Karaloğlu, "KADES akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz aplikasyonla, onu aktive ettiğimizde şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan herhangi bir bireyin, kadının, genç kızın, kendi telefonundan, 'Evet' butonuna bastığında, en yakınındaki polis birimi otomatik olarak harekete geçiyor. Kadının bulunduğu yeri aplikasyon üzerinden bularak olaya müdahale ediyor." dedikten sonra şiddete maruz kalma ihtimali olan her bireyin KADES uygulamasını kendi telefonuna indirmesini ve ihtiyaç duyduğunda bunu kullanması yönünde çağrıda bulundu.