Kadına şiddete ‘sıfır’ tolerans

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zonguldak İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için stant açtı, broşür ve karanfil dağıttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zonguldak İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Merkez Çarşısı önünde stant açarak kadına karşı şiddete dikkat çektiler.

Kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi veren ekipler: "KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır" dediler.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Gazipaşa ve ara caddelerde gezerek bayanlara hem karanfil hem de broşürlerle bilgi verdi.