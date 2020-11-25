Kandil’e bir darbe daha: Sınırı yakın bölgede füze bulundu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından teröristlerden temizlenmesi amacıyla sınır ötesinde Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar devam ediyor. Pençe harekâtı ile PKK'ya sınır ötesinde vurulan darbelerden bir yenisi daha indirildi. Bölgede komandolar tarafından gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetlerinde Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sığınak ve mağaralar tespit edildi. Hakkâri'nin Şemdinli ve Çukurca ilçesi yakınlarında bulunan bölgede tespit edilen sığınaklarda alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar tarafından arama yapıldı.

AT4 TANKSAVAR ELE GEÇİRİLDİ

Komandolar tarafından yapılan aramalarda aralarında omuzdan atma AT4 tanksavar füzesinin de bulunduğu çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu. Sığınak ve mağarada ele geçirilen malzemeler ise şöyle:

"Bir atışa hazır halde doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, 12 el yapımı patlayıcı, 2 tanksavar silahı füzesi, 4 AT-4 tanksavar silahı lançeri, bir M2A1 anti personel mayını, 14 el bombası, bir RPG-7 mühimmatı, 50 doçka fişeği, 700 7,62mm mühimmat, 30 5,56mm mühimmat, 2 GTT mühimmatı, bir el telsizi, 2 go-pro kamera, 2 termal eldiven, 5 şarjör ve yaşam malzemesi ele geçirildi."