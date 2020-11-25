Acı haberi geldi! Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Kanser hastalığı ile savaşan Ayyüce Çınar hayatını kaybetti!

Gelen son dakika haberine göre; kanser hastalığı ile mücadele eden 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayyüce Çınar hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene kendisi gibi genç yaşta bu amansız hastalığa yenik düşen Neslican Tay akıllara gelirken genç isim sevenlerini yasa boğdu. Ayyüce Çınar geçtiğimiz aylarda ise kanser nedeniyle bacağını kaybetmişti. Peki, Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı?

AYYÜCE ÇINAR KİMDİR? KANSER HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN AYYÜCE ÇINAR KAÇ YAŞINDAYDI?

Tiktok uygulamasında ürettiği içeriklerle ünlenen sosyal medya fenomeni Ayyüce Çınar uzunca bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Henüz 23 yaşındaki Çınar, çok kez operasyon geçirmiş hatta geçtiğimiz aylarda hastalığı nedeniyle bacağını kaybetmişti. Gelen son dakika haberi ise sevenlerini yasa boğdu. Genç kız kanser hastalığına yenik düştü…