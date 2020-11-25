Acı haberi geldi! Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı? Kanser hastalığı ile savaşan Ayyüce Çınar hayatını kaybetti!

Gelen son dakika haberine göre; kanser hastalığı ile mücadele eden 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayyüce Çınar hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene kendisi gibi genç yaşta bu amansız hastalığa yenik düşen Neslican Tay akıllara gelirken genç isim sevenlerini yasa boğdu. Ayyüce Çınar geçtiğimiz aylarda ise kanser nedeniyle bacağını kaybetmişti. Peki, Ayyüce Çınar kimdir, kaç yaşındaydı?
Tiktok uygulamasında ürettiği içeriklerle ünlenen sosyal medya fenomeni Ayyüce Çınar uzunca bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Henüz 23 yaşındaki Çınar, çok kez operasyon geçirmiş hatta geçtiğimiz aylarda hastalığı nedeniyle bacağını kaybetmişti. Gelen son dakika haberi ise sevenlerini yasa boğdu. Genç kız kanser hastalığına yenik düştü…
AYYÜCE ÇINAR KİMDİR?
Mersin'de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve daha önce birçok kez operasyon geçiren 23 yaşındaki Ayyüce Çınar'ın ölüm haberi sosyal medya hesabından geldi. Ayyüce Çınar'ın vefatı "melek oldu" notuyla paylaşıldı. Mücadelesini uzun bir süredir sürdüren Ayyüce Çınar, daha önce hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikâyetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi.
Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar sağ bacağını kanserden kaybetti.
Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı defalarca ameliyat olan genç kız, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını kaybetmesini dert etmeyerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendisiyle barışık ve hastalığıyla mücadele eden bir görünüm sergiliyordu.