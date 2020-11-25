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'de bereketi

Balıkçılar, açıklarında avladıkları bol miktarda hamsiyle limana döndü. Kozlu ilçesindeki limana yanaşan balıkçıların avladığı yaklaşık 10 ton , kasalarla araçlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 21:21 ABONE OL
Karadeniz'de hamsi bereketi

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tonlarca balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl palamudun istenildiği gibi olmadığını anlatan Kayhan, "Hamsi halkın balığıdır. Hamsi milletin yüzünü güldürüyor, kasası 40-50 liraya gidiyor. Doğu Karadeniz kayıkları geldi. Balık geçen yıla göre zayıf ve ince. Limanımızda tekneleri görmekten ve endüstriyel balıkçılık açısından mutluyuz." dedi.

Tekne kaptanı Fahri Ören de yaklaşık 10 ton hamsiyi Kozlu açıklarında yakaladıklarını dile getirdi.

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Karadeniz'de hamsi bereketi
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