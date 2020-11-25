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Karın şişliğiyle hastaneye gitti... Karnından çıkan kitle şoke etti!

'ta karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 17:27 Son Güncelleme: 25.11.2020 17:28 ABONE OL
Karın şişliğiyle hastaneye gitti... Karnından çıkan kitle şoke etti!

M.C. isimli vatandaş, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan muayene ve çekilen film sonucu hastanın karnında kitle olduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan M.C.'nın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı. Kitlenin çıkartılmasının ardından iç organları yerine yerleştirilen hasta, eski sağlığına kavuştu. M.C., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilecek.

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Karın şişliğiyle hastaneye gitti... Karnından çıkan kitle şoke etti!
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