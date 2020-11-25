Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucu, gizlendikleri yerler deşifre edilen 3 DEAŞ'lı'nın evine şafak baskını düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde Melikgazi İlçesi'nde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda üç DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.