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Kayseri'de operasyonu 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Melikgazi İlçesi'nde 3 eve iş zamanlı düzenlediği operasyonda, Terör Örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:50 ABONE OL
Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucu, gizlendikleri yerler deşifre edilen 3 DEAŞ'lı'nın evine şafak baskını düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabahın erken saatlerinde Melikgazi İlçesi'nde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda üç DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
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