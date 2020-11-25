Kazada hayatını kaybeden genç adına Afrika’da suyu kuyusu açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde sosyal hizmet merkezi görevinin yanı sıra Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Siverek Temsilciliği görevini yürüten 29 yaşındaki Metin Sevincek, 1 Mart 2020 tarihinde Mardin'de katıldığı toplantıdan Siverek ilçesine dönerken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Başta ailesi olmak üzere Siverek ilçesinde yardım faaliyetleri yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkilileri Metin Sevincek adına suyu kuyusu açtırdı. Kazada hayatını kaybeden Sevincek'ten görevi devir alan Dernek Temsilcisi Mehmet Akelma yaptığı açıklamada şunları söyledi: "'Metin kardeşimiz çok fedakârdı ve çok çalışkandı.

Gerek yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri için, gerekse Siverek'te bulunan ihtiyaç sahipleri için çok çalışıyordu. Kardeşimiz zamanın büyük çoğunluğunu hayır işlerine ayırıyordu. Hafta sonu Mardin'den dönerken geçirdiği kaza sonrasında kardeşimizi kaybettik'' dedi.

ADI SU KUYUSUNDA YAŞATILACAK

Afrika kıtasında temiz su ihtiyacı bulunmadığını belirten dernek yetkilisi Akelma, "Her yıl 7 milyon insan susuzluktan dolayı çeşitli hastalıklara yakalanarak hayatını kaybetmektedir. Bizde Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Siverek Temsilciliği olarak; kardeşimizin hatırasını yaşatmak amacıyla Afrika kıtasında bir ülke olan Çad'ın Hattalkurus köyünde Metin Sevincek adına su kuyusu açtık. Yaklaşık 350 kişi 65 ailenin yaşadığı köyde temiz içme suyu bulunmamaktaydı. Açtığımız su kuyusu sayesinde köyde bulunanlar temiz suya kavuşmuş oldular. Bu vesileyle Metin kardeşimize Allah rahmet diliyoruz. Şu kuyusunun açılmasında bizlere destek veren bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden Metin Sevincek, Bingöl Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet bölümü mezunu, Siverek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 1 çocuk babasıydı.