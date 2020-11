Kocaeli Emniyetinden kadına şiddet farkındalığı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü"sebebiyle İzmit İlçesi Yürüyüş Yolu üzerinde farkındalık çalışması yaptı. Bu kapsamda vatandaşlara turuncu renk maske dağıttı. Ayrıca kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme broşürü dağıttı. Programa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Emiyet Müdür Yardımcıları, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı emniyet mensupları katıldı.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ KÖTÜDÜR

Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu programda yaptığı konuşmada önce kadına şiddet konusuna değindi. Tipioğlu, "Şiddetin her türlüsü kötüdür. Hele bu şiddet kadına ve çocuğa yönelikse bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Korkunç bir hal alır. Kadına şiddet ile mücadele konusunda daha etkin mücadele için Emniyet Genel Müdürlüğümüzün organizesinde 81 vilayette aile içi ve kadına şiddetle mücadele büro amirlikleri oluşturuldu. Bizde 12 ilçemizde ve merkezimizde 2020 Ocak ayı içerisinde oluşturduk ve faaliyete başladık. Burada görev yapan arkadaşlarımız donanımları daha yüksek olması adına çeşitli seminerlere katıldı" dedi.

TEK TUŞLA GÜVENLİK KUVVETLERİNE ULAŞMA

KADES uygulamasında da bahseden Tipioğlu, "Akıllı uygulamalara indirilebilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamamız var. Bunu da bütün kadınlarımız cep telefonlarına ücretsiz indirebilirler. Bu uygulamada amaç şiddeti maruz kalma ihtimali olan kadınların tek bir tuşla en yakında ki güvenlik kuvvetlerine ulaşmasını sağlamaktır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü her türlü suçlarla mücadele ettiği gibi özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ciddi bir gayret içinde" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 25 BİN GBT

Son olarak koronavirüs tedbirlerine yönelik emniyetin yaptığı kontrol ve denetimlere değinen Veysal Tipioğlu "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızı, milletimiz korumak adına üstün gayret içerisindeyiz. Bir günde aşağı yukarı 20-25 bin arasında GBT ve HES kodu uygulaması yapılmaktadır. Karantina altında 5 bin kişi her gün adreslerinde kontrol edilerek, karantina ihlali yapıp yapmadıklarını tespit ediyoruz. Hayattın aktığı her alanda ciddi denetimler yapılıyor. Bunları yaparken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü diğer kurumlarla eş güdümlü çalışıyor." şeklinde konuştu.

SUÇ YÜZDE 50 AZALDI

Tipioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu samimiyetle söylüyorum ki; Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde çalışan her rütbeli arkadaşımız üstün bir vazife anlayışıyla görev yapıyor. Çalışan bütün arkadaşlarıma ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hem koronavirüs denetimleri hem de normal çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Ama hiçbir eksiğimiz olmadı. 2019 yılının ilk on ayı ve 2020 yılının ilk on ayı mukayese edildiğinde özellikle polisin mücadelesiyle azaltılabilecek suçlar noktasında yüzde 50 oranında bir azalma meydana geldiğini görüyoruz. Kocaeli'de koronavirüsle mücadele etmemize rağmen asayiş olaylarında hiçbir aksama olmamıştır. Özellikle evden hırsızlıkta yüzde 50'nin üzerinde bir azalma olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim."