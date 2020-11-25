Korona denetiminde 248 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden yapılan günlük denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Kocaeli'nde genelinde Salı günğ bin 499 iş yeri denetlenirken, 20 bin 119 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; Karantina ihlali yapan 23 ve maske takma kuralına uymayan 166 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişi ve 9 iş yerine idari para cezası kesildi. Ayrıca kısa bir süre önce alınan ek tedbirlerde yer alan yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 25,sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 işyeri ile yine içeri müşteri aldığı tespit edilen 2 iş yeri ve ayakta yolcu kapasitesi kuralına uymayan 1 sürücüye idari para cezası uygulandı. Öte yandan yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 1104 araç kontrol edildi.