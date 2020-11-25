Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı

Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı

Koronavirüs belası can almaya devam ediyor. Son olarak bir acı kayıp haberi de 'dan geldi. Koronavirüse yakalanan hamile kadının 8 aylık bebeği yaklaşık 5 gün önce ameliyatla alınırken, 31 yaşındaki anne virüse karşı hastanede verdiği savaşı kaybederek hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 16:57 Son Güncelleme: 25.11.2020 16:57 ABONE OL
Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı

Edinilen bilgilere göre Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Züleyha Özalt, korona virüs testi pozitif çıkınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren 8 aylık hamile genç kadın ameliyata alınarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

ANNE, YAŞAMINI YİTİRDİ

Erken doğan bebek kuvöze alınırken genç kadın üçüncü çocuğuna doyamadan hayatını kaybetti.

Genç kadının cenazesi Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesinin tek evladı olduğu öğrenildi.

Son Dakika! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm! O anne üzüntüden bebeğini de kaybetti!

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA