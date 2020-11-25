Koronavirüsü yenen 14 yaşındaki çocuk: ‘Kimse bana bir şey olmaz demesin’

Konya'da 14 yaşındaki Süleyman Furkan Bağcı, koronavirüsü yenmeyi başardı. Astım hastası olan Süleyman Furkan, hastalık sürecinde vücudunda çok ağrı hissettiğini belirterek genç arkadaşlarına kurallara uymasını istedi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan bir çay ocağında çalışan Bağcı; halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Burada yapılan test sonucunda Bağcı'nın Covid-19 olduğu tespit edildi. Evinde karantinaya giren Bağcı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İlk iki gün çok kötüydüm. Halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı bazen de ishal oluyordu. Kendimi çok kötü hissediyordum. İlk günlerde yataktan kalkamıyordum. Ayaklarımda hiç güç yoktu. Her tarafım ağrıyordu. Kemiklerim ağrıdan dökülecek gibiydi. O kadar yorgundum ki kendimi sanki akşama kadar yük taşımış gibi hissediyordum. Hastanede yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendimi evde 10 gün boyunca izole ettim. Hem ilaçlarımı kullandım hem de beslenmeme dikkat ettim."

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ"

Genç arkadaşların kendilerine bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmelerinin yanlış olduğuna dikkat çeken Bağcı, "Bu hastalık anlatılmaz yaşanır. Çok kötü bir durum. Kendimi o kadar kötü hissettim ki anlatamam. Toplumda gençlere bir şey olmaz diye bir algı var. Ben, bana bir şey olmaz diye düşünüyordum. Hastalık başınıza geldiğinde anlıyorsunuz. Şuan sağlık durumum gayet iyi. Yeniden çalışmaya başladım" diye konuştu.

"HEM KENDİMİZİ HEM AİLEMİZİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Herkesin kurallara uyması gerektiğinin de söyleyen Bağcı, "Kimin bünyesi bu hastalığa nasıl tepki verecek bilemezsiniz. Yaşları genç diye kurallara uymamazlık yapmasınlar. Ben de kurallara uyuyordum ama maalesef bu hastalığa yakalandım. Ben astım hastası olmama rağmen yine de hastalığı iyi atlattım. Sigara filan kullanmıyorum. Onlarda kullanmasınlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına muhakkak uysunlar. Kendilerine bir şey olmaz diyerek dolaşmasınlar. Belki onlara bir şey olmaz ama ailelerine bir şey olabilir. Hem kendilerini hem de ailelerini düşünsünler. Gençlerin bünyesi biraz daha dayanıklı olabiliyor ama belki bu hastalığı taşıyıp başkalarına bulaştırabilirsiniz. Benim babam da kronik hasta. Ona da bulaştırmamak için kendime daha çok dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.