Kreşlerde koronavirus denetimleri

Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, İl Müdür Yardımcısı Neval Demir, Siverek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ülgen, Siverek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren kreş ve gündüz bakım evlerinde koronavirüs denetimlere katıldı.

Kreş ve gündüz bakım evlerini tek tek gezen Bilici, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulunarak salgının en başarılı ve tedbirli bir şekilde atlatılması için dikkat edilmesi gereken konularda yetkililerle istişarelerde bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bilici şunları kaydetti: "Bilindiği üzere pandemi dolayısıyla çalışan annelerimizin yükünü hafifletmek ve onlara destek olmak için kreşlerimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. Her anlamda aile ve çocuklarımızın sağlığı açısından her türlü tedbirleri sıkı bir şekilde almalıyız, özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda kurumlar olarak hassasiyet içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek bu salgını tedbirli bir şekilde atlatmamız için bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymalıyız."

Kıyı köşe bırakmaksızın inceleyen Bilici, denetimlerin ardından Siverek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne geçerek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.