KTÜ'den 20 bilim insanı dünya sıralamasına girdi

Liste hazırlanırken bilim insanları h-indeksi, yayın sayısı ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralandı. Karadeniz Teknik Üniversite(K.T.Ü)'den 20 öğretim üyesi sıralamaya girdi.Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) bünyesinde olan Mühendislik Fakültesi bölüm bazında Maden Mühendisliği 8, İnşaat Mühendisliği 3, Jeoloji Mühendisliği 2, Makina Mühendisliği 1 ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği 1 öğretim üyesi ile listede yer aldı. Fen Fakültesi içinde ise bölüm bazında Kimya 3 ve Matematik 2 öğretim üyesi ile listeye girdi. Maden Mühendisliği Bölümü 8 öğretim üyesi ile listede en fazla öğretim üyesine sahip bölüm oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Listede 2019 yılı verilerine göre tüm alanlardan Türkiye'den 857 bilim insanı yer aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 20 bilim insanının yer aldığı listede sırasıyla Mühendislik Fakültesi'nden 15, Fen Fakültesi'nden 5 öğretim üyesi bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak hocalarımızın başarıları bizleri gururlandırdı" diye konuştu.