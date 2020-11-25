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Lüks cipte kanlı infaz: 2 ölü, 1 yaralı

’da eski belediye binası önünde seyir haline olan lüks cipin içinde bulunan şoför ve arka koltukta oturan bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü, araçtaki bir kişi de ağır yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 25.11.2020 15:02 ABONE OL
Lüks cipte kanlı infaz: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın ilçelerinden Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'nde eski belediye binası önünde seyir haline olan lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda sürücü ve arka koltukta oturan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Saldırganlar korkunç infazın ardından izlerini kaybettirdi. Polisi alarma geçiren olay saat 12.50 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 DKF 631 plakalı lüks cip, trafik ışıklarına geldiğinde yavaşladı. Bu sırada yanına yaklaşan bir başka otomobilden sürücü ile arkasında oturan kişiye kurşun yağdırıldı. Saldırıda sürücü ve arkasındaki yolcu yaşamını yitirdi. Sürücünün yanında oturan diğer yolcu ise saldırıda ağır yaralandı. Korkunç cinayetin ardından bölgeye onlarca polis sevk edildi. Kurbanların isimleri henüz öğrenilemedi.

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Lüks cipte kanlı infaz: 2 ölü, 1 yaralı
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