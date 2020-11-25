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Dün gece 'te kim kazandı,hangi takım? 2020 MasterChef ödülü oyununu kim kazandı?

ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı ana kadro yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde bugün ( 2020 Salı) ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen yemekleri mavi ve kırmızı takımlar arasında en iyi yapan takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri ’te kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor. Peki, 2020 MasterChef ödülü oyununu kim kazandı? İşte o isim…

Giriş Tarihi: 25.11.2020 07:00 Son Güncelleme: 25.11.2020 07:01 ABONE OL
Dün gece MasterChef'te kim kazandı,hangi takım? 24 Kasım 2020 MasterChef ödülü oyununu kim kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde ana kadroda yarışmacıları mavi ve kırmızı takım olarak Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde ödül oyunu oynandı. 25 bin TL'lik ödülü kazanmak isteyen mavi ve kırmızı takım arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği yemekleri en başarılı yapan takım ödül oyununda oynamaya hak kazandı. Bu bağlamda yarışmanın izleyicileri 24 Kasım MasterChef'te kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? 24 KASIM 2020 MASTERCHEF ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yönetiminde oynanan ödül oyununa ilişkin merak edilen 24 Kasım MasterChef'te kim kazandı? - MasterChef ödülü oyununu kim kazandı? gibi sorulara ilişkin detaylar şöyle;



24 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ana kadro yarışmacılarına ödül oyunu heyecanı yaşattı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan ödül oyunu elemesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği yemeği en iyi yapan MAVİ takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.



Bu safhanın ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından çeşitli yemekler hazırlanarak en iyi yapan isimler seçildi ve yarışmacılar son 4'e indirildi. Ödül oyunu finalinde Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül arasında şeflerin istediği yemeği en iyi yapan ÖZGÜL, 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Ebru (KAPTAN)
  • Özgül
  • Serhat
  • Uğur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Sefa (KAPTAN)
  • Barbaros
  • Emir
  • Eray

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Dün gece MasterChef'te kim kazandı,hangi takım? 24 Kasım 2020 MasterChef ödülü oyununu kim kazandı?
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