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Meteoroloji’den için uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, ’da bulunan illerde buzlanma ve don uyarısında bulundu. Gecenin en düşük sıcaklığı ise sıfırın altında 8 dereceyle ’ta ölçüldü.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:05 ABONE OL
Meteoroloji’den Doğu Anadolu için uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinde ise hafif kar yağışlı geçecek.

Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı ve Erzincan'da 6, Erzurum'da 4, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji’den Doğu Anadolu için uyarı
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