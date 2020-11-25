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“Mobilyacı” süsü vererek bastılar! Mali Polis suçüstü yakaladı

Mali Polisi, ’de “Mobilyacı” süsü verilmiş olan ve basılan bir adrese baskın yaptı. Yüklü miktarda sahte para ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:04 ABONE OL
“Mobilyacı” süsü vererek sahte para bastılar! Mali Polis suçüstü yakaladı

İstanbul Mali Polisi, Ataşehir'de "Mobilyacı" süsü verilmiş olan ve sahte para basılan bir adrese baskın yaptı. Yüklü miktarda sahte para ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Ataşehir İlçesi Mevlana Mahallesi'nde sahte para basılan ve sözde matbaaya dönüştürülen bir adrese şok operasyon düzenledi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Mobilyacı" süsü verilmiş olan ve yüklü miktarda sahte paranın ele geçirildiği iş yerinde aramalar sürüyor.

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“Mobilyacı” süsü vererek sahte para bastılar! Mali Polis suçüstü yakaladı
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