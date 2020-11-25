Mustafa Denizli’nin kayınbiraderi 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Ünlüteknik direktör Mustafa Denizli'nin şikâyetiyle hakkında dava açılan kayınbiraderi Heja Elçi, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada ifade veren Denizli, sanığın cezalandırılmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Elçi'yi 'yağmaya teşebbüs' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mustafa Denizli, boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Elçi hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' ve 'yaralama' suçlarından dava açılmış, beraat etmesi üzerine Denizli karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.