Nevşehir’de Aile Danışma Merkezi açıldı

Merkezin açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve kadınlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Becel, Nevşehir'de kadına şiddeti sıfıra indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Becel, "Toplumdaki tüm şiddet türleri yok oluncaya kadar mücadele etmeyi hedef olarak görüyoruz. Kadınlar başta olmak üzere çocuklar, erkekler ve çevreye karşı şiddete karşıyız. Toplumun temel birimi ailedir. Aile içindeki bireylerin güçlendirildiği, güçlü toplumdan yanayız. Şiddetle mücadele ederken bunun sebeplerini ortaya çıkartacak çalışmaları yapmak da son derece önemli." dedi.

Belediye Başkanı Arı da "Şiddet, bir güç gösterisi değildir, aslında güçsüzlüğün eseridir. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' diyor. Böyle bir dinin mensupları olarak kadına karşı şiddete asla tolerans gösteremeyiz. Burayı ileriki süreçte daha da geliştirerek diğer şehirlere örnek olacak şekilde hizmete devam ettireceğiz." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra hep birlikte gökyüzüne turuncu balon bıraktı.