Ölümlü kazanın sırrını otomobil parçası aydınlattı

Kahramanmaraş'ta Çevre Yolu Arsan Kavşağı yakınında devriye yapan polis ekibi, Olay, gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Şahsın elektrikli bisiklet sürücüsü Kemal Kozan (34) olduğu belirlendi. Bisiklete çarpıp kaçan aracın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekipleri ve Cinayet ekipleri kaza mahallinde yaptığı araştırmada motosiklete çarpıp kaçan araca ait tampon parçası buldu. Oto parçasından hareketle araştırma yapan polis, aracın markasını belirledi. Aynı marka araçlar üzerinde MOBESE ve PTS kamera taraması yapan polis, önce aracı tespit etti, sonra sürücü Yasin Patlak'ı (29) yakaladı.

Şüphelinin ehliyetine 3 yıl önce alkol sebebiyle el konulduğu da belirlendi. Şüphelinin babasına ait oto tamirhanesinde çalıştığı belirlenirken, hasarlı araç isyeri yakınında bulundu.



Hayatını kaybeden Kemal Kozan