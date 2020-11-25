Otomobilin çarptığı köpek hayata tutundu

Erçel, ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü ve köpeğin kalçasına üç plak yerleştirildiğini vurgulayarak, "Ameliyatı kaldırması bile bir mucizeydi. Kendisi de yaşama tutunmak için çok mücadele etti. Tedavimiz güzel bir şekilde devam ediyor. 'Maske' artık hem yürüyebiliyor hem de koşabiliyor. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var." ifadesinde bulundu.