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Patlayan asfalt kamyoneti yuttu

’da, ana isale su hattı bomba gibi patladı. O sırada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içine düştü. Kamyonetteki 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 ABONE OL
Patlayan asfalt kamyoneti yuttu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen kamyonet su dolu çukurun içine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat, su dolu kamyonda mahsur kaldı. 3 kişi boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.



Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Yoldan geçen başka bir otomobil sürücüsü su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Otomobilin sürücüsü Selman Öztürk, "Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissettim. Hızlı şekilde geçtim. Arkamdaki 2 araç ileri gitmek ile geri gitmek arasında kaldı. Kamyonet büyük çukurun içine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici" diye konuştu.



'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'
Çukura düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise "Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık. Son anda canımızı zor kurtardık. Allah kurtardı bizi çok şükür" şeklinde konuştu. Kamyonette bulunan Saffet Tek de inşaata gitmek için yola çıktıklarını, bir anda kendilerini suyun içinde bulduklarını söyleyerek "Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı, biz de yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik" dedi.

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Patlayan asfalt kamyoneti yuttu
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