Polisler KADES için sokakta! Kaymakam ve İlçe Emniyet Müdürü de katıldı

İstanbul Kağıthane'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında; kadına şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla uygulama yapıldı. KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte 160 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabat Meydanı'nda; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadın tarafından yapılan uygulama karşısında vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara'nın da katıldığı uygulamada KADES hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte konuşan Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, uygulamanın kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.