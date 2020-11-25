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Saldırı için tünel kazdılar! Fırtına obüslerinden kaçamadılar!

Terör örgütü 'nın 'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yönelik saldırı amacıyla yaptığı tünelde 30 terörist İHA tarafından tespit edildi. Fırtına obüslerinin gerçekleştirdiği operasyonda 17 terörist öldürüldü.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:08 ABONE OL
Saldırı için tünel kazdılar! Fırtına obüslerinden kaçamadılar!

Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde başlatılan operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

Teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde, güvenli bölgeye yönelik saldırı hazırlığı yapan 30 kadar PKK/YPG'li terörist İHA'lar tarafından tespit edildi.

Kazdıkları tünel ile bölgedeki askeri üslere saldırı planlayan teröristlere operasyon yapıldı. Fırtına obüsleriyle vurulan teröristlerden 17'si öldürüldü. Teröristlerle birlikte bol miktarda patlayıcı, roketatar, omuzdan atma AT4 tanksavar füzesi ve silah ile mühimmat ele geçirildi.

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Saldırı için tünel kazdılar! Fırtına obüslerinden kaçamadılar!
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