Şanlıurfa’nın “Yeşil Koridor Projesi”nde sona gelindi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve Şanlıurfa'da bir ilk olan 'Yeşil Koridor Projesi'nin fiziki olarak yüzde 75'i tamamlandı.

Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için yenilikçi projeler üreten ve bunları teker teker hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 'İlk Toplanma Merkezi' olarak bilinen Eski Hal Pazarı kavşağında yapımı tamamlanan TOKİ'ye ait iş merkezi bahçesinde uygulanan kentin en uzun 'Yeşil Koridor Projesi'nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

Şanlıurfa'da bir ilk olan 'Yeşil Koridor Projesi' pilot bölge olarak Novada Park, 11 Nisan Kurtuluş Camiisi ve Şanlıurfa Valiliği arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulandı. İçerisinde bitki tagları, ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, kendinden ışıklı zemin kaplamaları ve çim derzli yol yer alan Yeşil Koridor çok kısa bir sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.