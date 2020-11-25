Şantiyedeki kulübede ölü bulundu

Konya'nın Karatay ilçesi Karacihan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının yıkımı devam eden şantiyedeki mesailere gelen işçiler, kalacak yeri olmadığı için zaman zaman gelerek kulübede kaldığı ve isminin Beşar olarak bildikleri kişiyi hareketsiz halde yatarken buldu.

İşçiler, Beşar'ın kapıyı açmaması üzerine balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası 60'lı yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.