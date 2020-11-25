Şehirler arası seyahat yasağı var mı, yolculuk yasak mı? Hafta sonu için şehirler arası seyahat kısıtlaması geldi mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI, YOLCULUK YASAK MI? HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI GELDİ Mİ?

Şehirler arası yasak hafta içi uygulanmıyor. Hafta sonu ise belli sebepleri olan vatandaşlar iller arası seyahat edebilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise şu açıklama yer aldı:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),