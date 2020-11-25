Şiddet uygulayan eşinden KADES sayesinde böyle kurtuldu!

Eşim buraya gelip kapıma dayandı o yüzden butona bastım. Ben 1 buçuk yıl boyunca şiddet gördüm. Sığınacak bir yerim olmadığı için devletime sığınmaya karar verdim ve bu konuyla alakalı bir şikayet dilekçesinde bulundum. Bu program bana çok yardımcı oldu herkesin indirmesini istiyorum. Butona bastığınızda emniyetten arkadaşlar hızlıca ulaşıp sizi güven altına alıyorlar. Ben zaten şiddet gördüğüm anda butona basmıştım. Ailesini istemediğimi, onun ailesine yakın olmadığımı bahane ederek bana şiddet uyguluyordu" diye konuştu.