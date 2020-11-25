Şırnak'ta KADES'e dikkat çekildi!

Şırnak Valiliği GAMMER toplantı salonunda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Opr.Dr. İsmail Başıbüyük katıldı. Toplantıda, şiddete uğrayan kadınların acil durumlarda yardım istemeleri amacıyla kullanabilmeleri için geliştirilen KADES uygulaması anlatıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılanlar hakkında bilgi verilirken, kamu kurumlarının Kadına yönelik şiddeti önleme ile ilgili yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı.

Topaltının ardından Vali Pehlivan beraberinde Şırnak Sanat Sokağı'nda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KADES'in tanıtımı için kurulan standı ziyaret etti. Ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme merkezi, İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan Kadına yönelik Şiddet Önleme birimi ve Şehit Mehmet İşler Polis Karakolunda bulunan kadına yönelik ve aile için şiddeti önlemeye yönelik bir büro amirliğini ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan; "Devletimizin ilgili kurum kuruluşları, başta bakanlıklarımız, valilik, kaymakamlıklarımız, il Müdürlüklerimizin, vatandaşlarımız ile ortak gayemiz Kadına Şiddet gibi bir insan hakları ihlali olan ve asla kabul edemeyeceğimiz bir hususta mesafe almak. Temel hedefte bir gün bu konudaki olumsuzlukları gidermek, sıfırlamak. En büyük hedefimiz, bu konudaki en büyük çalışmamız, gayemiz budur. Elbette öncelikli olarak azaltmak. Kademe kademe sıfırlama noktasına getirmek. Ama nihai hedefimiz bu konuda şiddetin olmadığı, özellikle kadına yönelik şiddetin, aile içi şiddetin yaşanmadığı günler için çabalamak. Buda koordinasyon ve iş birliği içerisinde mücadele etmeyi gerektirir. İlimizde de merkez ve ilçelerimizde bütün kurumlarımızla birlikte bu gayreti ortaya koyuyoruz ve arttırarak devam edeceğiz. Bu konuda eğitim, bilinçlendirme çalışmalarımız var. Bu konuda herkese yönelik eğitici çalışmalarımız var. Stantlar kurduruyoruz işlek caddelerde, yollarda. Arkadaşlarımız birebir bilgilendirme yapıyorlar. Bu konuda İçişleri bakanlığımızın geliştirmiş olduğu KADES programı var. Akıllı telefonlara indirilebilen bir uygulama. Arkadaşlarımız bu konuda vatandaşları KADES programına karşı bilgilendiriyor. İnşallah hiç olmasın. Ama olduğunda da gerek KADES programı aracılığıyla, gerekse kamudaki ihbar hatlarımız 155,156 hatlarımız aracılığıyla kurumlarımıza ulaşanlara ilgili personellerimiz gerekli çalışmaları yürüyorlar. Adli, hukuki, sosyal, İdari, sosyo-psikolojik boyutuyla konu etraflıca değerlendiriliyor. Gerekli iş ve işlemler hemen yapılıyor. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize olumlu örnek teşkil etmek anlamında bizi biz yapan, toplumumuzun direği olan aile kurumumuzun saygınlığı, sevgi ve şefkat ortamı içerisinde yürütülmsi hususunda büyükler olarak örnek olmamız onlara güzel örnekler vermemiz. Ve onları huzurlu, hoşgörülü, milli ve manevi değerlerimizin yaşatıldığı ortamlarda yetiştirmemizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama uygulamada da bunu hep birlikte hayata geçirelim. Bu konuda Şırnaklı hemşerilerimizin hassasiyeti göstereceğine eminim. İnşallah şiddetin hiçbir türlüsünün olmadığı, kadına ve aile içi şiddetin olmadığı günler temenni ediyorum" dedi.