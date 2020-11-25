ŞOK 25 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu indirim günleri başladı! ŞOK indirimli ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 25 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu tüketicisiyle buluştu. Bugünden itibaren raflara dizilen indirimli ürünler listesinde züccaciye, kişisel bakım ürünleri, kışlık giyim ürünleri dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden güzel indirimleri müşterilerine sunan markette bu hafta büyük indirimler yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının her hafta internet üzerinden takip ettikleri ŞOK aktüel ürünler listesi 25 Kasım kataloğunu yayınladı. İşte ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI! 25 KASIM 2020

Müşterileri tarafından her hafta merakla araştırılan ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta yeni indirim listesiyle geldi. İşte 25 Kasım 2020 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu…