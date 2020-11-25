SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Normalleşme süreci kapsamında yasak yayınlanan genelge ile sona ermişti. Şimdi ise artan vaka sayısı nedeni ile valiliklerce yeniden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin karar alındı. Bu noktada vatandaşlar kısıtlama olan saatleri merak ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre son dakika haberinin ayrıntıları…
65 yaş ve üstü vatandaşlar için illerimizde yeniden belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasına başladı. Artan vaka sayısını kontrol altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanmıştı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yayınlanan kısıtlamaya ilişkin son dakika bilgileri…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.
Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak. Konuya ilişkin güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.