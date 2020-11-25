Son dakika: Boşanmak isteyen eşinin aracına bomba yerleştirmişti! Yeni gelişme...



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sezai Özgür'ün 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılanan Sezai Özgür, bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezai Özgür'ün avukatının itirazı sonucu dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY ONADI, 19 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, bomba düzeneğini, 'öldürmeye teşebbüs' sayarak sanığın 19 yıllık hapis cezasını onadı. Boşanma davası devam ederken, Yeliz Özgür'ün avukatı Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, karar ile adaletin yerini bulduğunu söyledi. Yerel mahkemenin kararına itiraz etmekte haklı olduklarını baştan beri bomba düzeneği yerleştirmesinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu savunduklarını anlatarak, şöyle dedi:

"Sanığın bomba düzeneği yerleştirmesiyle ilgili yerel mahkeme öldürme kastı olmadığı gerekçesiyle sadece tehditten 4 yıl ceza vermişti. Biz bu kararı istinafa taşıdık ve karar bozuldu. İstinaf mahkemesi, izinsiz dinamit bulundurmaktan yani patlayıcı maddeden 5 yılı onadı ancak olayın 'öldürmeye teşebbüs' olduğunu değerlendirerek 14 yıl hapis cezası verdi. Yani sanık toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karşı taraf kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay da 27 Ekim tarihinde istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararı onayladı sanığa verilen 19 yıl ceza kesinleşti. Sanık daha önceden sabıkası olduğu için 19 yıl net olarak hapis cezasını cezaevinde geçirmiş olacak."