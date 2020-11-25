SON DAKİKA HABERİ: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Normalleşme süreci kapsamında yasak yayınlanan genelge ile sona ermişti. Şimdi ise artan vaka sayısı nedeni ile valiliklerce yeniden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin karar alındı. Bu noktada vatandaşlar kısıtlama olan saatleri merak ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre son dakika haberinin ayrıntıları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

65 yaş ve üstü vatandaşlar için illerimizde yeniden belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasına başladı. Artan vaka sayısını kontrol altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanmıştı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yayınlanan kısıtlamaya ilişkin son dakika bilgileri…