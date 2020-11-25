Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm! O anne üzüntüden bebeğini de kaybetti!

Son dakika haberi! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm! O anne üzüntüden bebeğini de kaybetti!

Koronavirüs 12 günde bir aileyi yok etti! 'in Tarsus ilçesinde Covid-19 nedeniyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, son olarak anne karnındaki 7 aylık bebek de koronadan öldü...

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:13 Son Güncelleme: 25.11.2020 14:23 ABONE OL
Son dakika haberi! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm! O anne üzüntüden bebeğini de kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA! EŞİNİN ÖLÜMÜ SONRASI HAMİLE OLAN BUKET KARABULUT ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ DE KAYBETTİ!

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti. Murat Karabulut'un 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti. Aynı aileden 12 gün içinde 4 kişi hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! Aynı aileden 12 gün içinde 4. ölüm! O anne üzüntüden bebeğini de kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA