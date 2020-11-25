Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içi de var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu!

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hem hafta sonu hem de hafta içi söz konusu. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan kişiler yani 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatlerin dışında 20 yaş altı vatandaşların dışarıya çıkmaları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı.

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.