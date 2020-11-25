SON DAKİKA HABERİ: Okurken kanınız donacak! "Seni öldüreceğim" deyip boğazını kesti...

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"



Herhangi psikolojik destek almadığını kaydeden talihsiz kadın, "Uyuyamıyorum. En küçük kızım dün yanımda yatarken uykudan sıçrayarak kalktı. Keza ben de öyleyim. Uyuduğumda hangi psikolojiyle bilmiyorum artık aklımda kaldı elimi sürekli boynuma atıp çekiyormuşum." dedi.



"BIRAKSAK KIZIN BOYNUNU KOPARACAKTI"



Kızının yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Saruhanlı'ya taşınmalarını sağladıklarını ve kendilerinin de yardım ettiğini anlatan 70 yaşındaki baba Celal Ateş, "Tam geldiğimizde bizim kız penceredeydi. Kızı arkasından sarılıp bıçağı dayamıştı. Öldüreceğini söylüyordu. Kızım da karşı apartmanlardan insanlar da 'Yapma' diye feryat ediyordu. Yüz kişi bağırınca afalladı. Ben zaten şok geçirdim. Kızımın boynunu kesiyordu ben şoka girdim. Kızsam kızımın boynunu koparacak. Ürkütmek de istemedim. O sırada bir afallama oldu. Bizim kız ayağını pencereden aşağıya atınca da annesi ona yakındı çekti aldı hemen. Bu şekilde kızı kurtarabildik. Bıraksak kızın boynunu koparacaktı. Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne gittik. İlk müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Orada dikiş yapıldıktan sonra tekrar Saruhanlı Devlet Hastanesine geldik. Kızım hastanede yatarken ben bir ara dışarı çıktım. Tekrar içeri girdiğimde de M.O.'yu da hastaneye getirdiklerini öğrendim. Nasıl getirdiklerini sorduğumda polislerin getirdiğini öğrendim. Bayılma numarası yapmış, onu da hastaneye getirmişler. Her halde yarım işi tamamlamaya getirmişlerdi." dedi.



Kızını, boğazında bıçakla ve kanlar içinde gören 64 yaşındaki anne Cemile Ateş ise şunları söyledi: "Sabah bizi dayıbaşı aradı. 'Damadınla kızın işe gelecekti, neden gelmediler' diye sordu. Ben de eşime dedim 'Beraber gidelim hiç haber vermeyelim' Sanki benim içime doğmuş gibi kalktık habersiz gittik. Bir baktım kızımın torunlarımın feryadı. 'Anne beni kurtar. Beni kesti anne. Beni kurtar' diye bağırdı. Kızımın boynuna bıçağı dayamış daha kesmeye devam ediyor. Küfürler ediyordu. 'Kızımı bırak' dedim. Ben iyi ki soğukkanlılığımı korudum. Bir baktım bıraktı ben hemen kızımı kucakladım kurtardım kızımı" diye konuştu.





"CUMHURBAŞKANIMIZIN ADALETİNE SIĞINIYORUZ"



Adalet istediklerini anlatan Anne Cemile Ateş şunları söyledi:



"Ben devletimin ve Cumhurbaşkanımızın adaletine sığınıyorum. Böylelerini kesinlikle bırakmasınlar. Böyleleri çoğaldıkça kadınların ölümü de çoğalır. Yazık. Evler yıkılıyor, çocuklar öksüz kalıyor. Bu çocuklar nasıl olacak? Eve bile gitmek istemiyorlar. 2 gün boyunca buralarda geziyordu. Dün saat 15.00'ten sonra yakalandı. Kızım ikinci kere savcının yanına çıktıktan sonra savcı kızımın boynunu görüyor hemen yakalansın diye dosyayı gönderiyor."



Annelerinin gördüğü şiddete tanıklık eden biri 12, biri 10, diğeri de 5 yaşındaki 3 kız ise annelerine sarılarak teselli etmeye çalışırken yaşadıkları travmayı nasıl atlatacaklarını bilemediklerini söyledi.